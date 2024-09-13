Россия и Куба ведут переговоры о совместном кинопроизводстве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что Россия и Куба ведут переговоры о создании совместных кинокартин. Она сообщила об этом в Telegram после переговоров, прошедших в рамках X Форума объединенных культур.

"С Министром культуры Кубы Алпидио Алонсо Грау обсудили разные аспекты российско-кубинского сотрудничества, в том числе кино. (...) С кубинской стороной идут переговоры о создании совместных кинокартин", - сообщила она.

Она также напомнила, что с 19 по 22 сентября на Кубе пройдет Неделя мосфильмовского кино. В ноябре там запланировано проведение Дней российской духовной культуры.

Также министр предложила кубинской стороне подумать над обменными гастролями с участием Кубинского национального балета.