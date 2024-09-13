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Голикова предложит Путину создать Фонд объединенных культур

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова намерена обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением о создании Фонда объединенных культур. Она сообщила об этом на итоговой сессии Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, подводя итоги и озвучивая решения, принятые на форуме.

"О возможности проработки вопроса создания Фонда объединенных культур (...) по завершению нашего форума я непременно обращусь к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, мы с (министром культуры Любимовой - ИФ) Ольгой Борисовной напишем соответствующий доклад", - сказала вице-премьер.

Она выразила надежду на то, что президент России и президенты государств, которые были представлены на форуме, "откликнутся на эту инициативу с тем, чтобы эта институция юридически была оформлена и заработала".

Татьяна Голикова Владимир Путин Ольга Любимова Минкультуры
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