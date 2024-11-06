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Любимова не верит, что искусственный интеллект может заменить деятелей культуры

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила мнение о том, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить деятелей культуры, таких как художники или писателей.

"Нет, я в это не верю. Искусственный интеллект, каким бы гениальным он не был, конечно не заменит нам наших мастеров уникальных", - сказала Любимова, отвечая на соответствующий вопрос в рамках марафона Знание. Первые.

По мнению министра, всегда видно, когда человек использует в своей работе ИИ.

"Проект, быстро сгенерированный ИИ, он всегда проигрывает тому, кто живет этой темой, кто рвется доказать, что его проект самый яркий и самый интересный. И мы понимаем, что единственное, чего нет у ИИ, - это вашего таланта, энергии и горящих глаз. Сгенерировать это в творчестве невозможно", - сказала министр.

Ольга Любимова Минкультуры
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