Meta представила ИИ-модели для преобразования текста и изображений в видео

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) представила семейство моделей искусственного интеллекта (ИИ) Movie Gen для создания реалистичных видеороликов на основе текстовых инструкций, пишет Financial Times.

"Сторителлинговые" модели Movie Gen можно использовать для различных задач, включая создание роликов продолжительностью не более 16 секунд, звуковой дорожки на основе видео, а также редактирование роликов и преобразование изображений в видео.

Компания планирует предложить Movie Gen голливудским киностудиям, артистам, инфлюенсерам и рассчитывает интегрировать эти модели в свои платформы для пользователей не ранее следующего года.

Movie Gen обучены на "комбинации лицензированных и публично доступных наборов данных", заявляет Meta. Компания ранее использовала для своих ИИ-продуктов публичный контент из своих соцсетей Facebook и Instagram, отмечает FT.

По словам вице-президента Meta по продуктам в сфере генеративного ИИ Коннора Хайеса, эти модели могут "очень мощно" проявить себя в создании и редактировании клипов ("рилзов") в Instagram, и "это то направление, в котором мы смотрим".

В феврале аналогичную систему под названием Sora представила OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, а ИИ-стартап Runway в сентябре договорился с киностудией Lionsgate об использовании ее фильмов, включая "Сумерки" и "Голодные игры", в целях обучения собственной модели для создания видео.

Meta, ссылаясь на результаты слепого тестирования, утверждает, что ее система превосходит конкурентов по общему качеству и естественности видео.

Акции компании дорожают на 0,8% на торгах в пятницу.