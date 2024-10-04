Роспотребнадзор обсуждает применение ИИ для защиты прав потребителей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор обсуждает возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) для защиты прав потребителей и для выработки принципов противодействия различным нарушениям прав потребителей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы обсуждаем вопросы пользы и рисков от искусственного интеллекта и в деле защиты прав потребителя. Потому что сегодня искусственный интеллект, к сожалению, уже используется не только во благо, но и для обмана потребителей. И для того, чтобы выработать принципы противодействия различным нарушениям прав потребителей, мы обсуждаем возможности наши по использованию для этого искусственного интеллекта", - сказала Попова журналистам.

Она также напомнила, что в утвержденную в РФ стратегию по развитию основ госполитики в сфере защиты прав потребителей включен пункт по актуализации законодательства в сфере ИИ.

"И, конечно же, мы этим сегодня занимаемся вместе с законодателями", - добавила Попова, отвечая на вопрос, возможны ли изменения в законодательстве для защиты прав потребителей от недобросовестного применения ИИ.