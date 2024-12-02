Большой театр открывает продажу билетов на "Щелкунчика"

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) начинает продажу билетов на балет "Щелкунчик" Петра Чайковского, в этом году билеты на спектакль можно приобрести только на сайте театра.

Как ранее сообщили в театре, в этом году билеты будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра, а в кассах продаваться не будут.

Старт продаж назначен на 10:00 по Москве 2 декабря. В этот день билеты можно будет приобрести только на показ, который состоится 17 декабря в 19:00. Продажа билетов на спектакли "Щелкунчик" в разные дни будет осуществляться не единовременно, а строго в соответствии с графиком, размещенном на официальном сайте театра, уточнили в ГАБТ.

Так, 13 декабря в 10:00 можно будет приобрести билеты на балет 30 декабря в 12:00 и 30 декабря в 19:00, а 14 декабря в 10:00 - на балет 31 декабря в 12:00 и 31 декабря в 19:30

В пресс-службе театра также уточнили, что минимальная стоимость билета в "полной категории" составит 5 тыс. 000 рублей. Стоимость билета по программам "Пушкинская карта", "Места низкой ценовой категории", "60 плюс" - 5 тыс. 000 рублей. Стоимость билета по программе "Молодежный (14 - 22)" - 1 тыс. 250 рублей.

Кроме того, как сообщали в театре, в связи с колоссальной популярностью балета "Щелкунчик", в нынешнем году Большой театр предложил зрителям принять участие в аукционе, в рамках которого будет реализована часть билетов. Также часть билетов будет распределена в социальных учреждениях страны, еще порядка 1,5 тыс. билетов театр передаст участникам СВО и членам их семейчерез официальные ведомства.

Правила приобретения билетов на сайте

Для того, чтобы приобрести электронный билет, необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет.

В качестве логина пользователь указывает адрес своей электронной почты, строго соблюдая регистр при внесении данных, пароль должен содержать строчные и заглавные латинские буквы, цифры и спецсимволы. Минимальная длина пароля - 14 символов. Приобретая билет, согласно пояснению к покупке, необходимо указать фамилию и номер документа, удостоверяющий личность посетителя.

Переоформление купленных билетов на других лиц по инициативе посетителя производиться не будет.

Также можно приобрести билеты еще для трех других посетителей, при этом в них также необходимо внести данные тех, кто придет на спектакль. На каждый спектакль один пользователь может создать не более одного заказа, за нарушение этого требования театр может аннулировать все приобретенные билеты.

При проходе на спектакль необходимо предъявить контролеру документ (оригинал), удостоверяющий личность. При несоответствии указанных в билете данных с документом, театр не допустит человека на спектакль без возмещения затрат на покупку билета.

"Щелкунчик" в прямом эфире

Также в этом году ГАБТ принял решение провести прямые трансляции балета "Щелкунчик" 30 и 31 декабря в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях.

Эфиры в кинотеатрах состоятся 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00. В список городов, в кинотеатрах которых пройдёт трансляция, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и другие.

Кроме того, 31 декабря в 20:00 балет будет показан в официальном сообществе Большого театра ВКонтакте.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на Исторической сцене в 1966 году.

В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.