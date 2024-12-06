Marks & Spencer разрешили перестроить магазин на Оксфорд-стрит

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра и министр по делам жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Анджела Рэйнер одобрила снос флагманского магазина британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) на Оксфорд-стрит, сообщила пресс-служба компании.

На месте старого здания в стиле ар-деко планируется построить современный девятиэтажный торгово-офисный комплекс.

Генеральный директор M&S Стюарт Манчин выразил удовлетворение тем, что планы компании были одобрены после трех лет рассмотрения. С правительством консерваторов компания даже судилась из-за отказа согласовать проект.

"Теперь мы можем приступить к работе, чтобы помочь оживить главную торговую улицу Великобритании с помощью флагманского магазина M&S и офисных помещений, которые обеспечат 2 тысяч рабочих мест", - заявил он.

Компания сообщает, что новое здание будет потреблять в четыре раза меньше электроэнергии и в два раза меньше воды, чем нынешнее, и что 95% строительных материалов, которые останутся после сноса существующего магазина, будут направлены на переработку и использованы вторично.

Проектный срок службы нового здания составляет 120 лет, а его углеродная окупаемость - 11 лет с момента строительства.