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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства России

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии городской совет Турку в понедельник единогласно принял решение о приобретении здания бывшего генерального консульства России и возведении нового строения на его месте.

Как сообщил во вторник портал Yle, город купит здание у его нынешнего владельца, компании Senate Properties за 1,6 млн евро. Площадь приобретаемого земельного участка составляет 3,5 тыс. кв. метров, сделка включает в себя здание генконсульства площадью 2 тыс. кв. метров.

Городской совет также одобрил снесение построенного в 1974 году здания и возведение на его месте нового строения. Предстоит также очистить почву, так как в начале 1900-х годов на этом месте располагались литейный цех и завод цинкования.

Городской совет решил, что покупка будет совершена, не дожидаясь рассмотрения возможных апелляций.

Россия 6 июля закрыла консульство Финляндии в Петербурге и выслала девять сотрудников финляндского посольства в Москве, обвинив Хельсинки в антироссийской политике и поставках оружия Украине. В ответ Финляндия 1 октября закрыла российское консульство в Турку.

Турку Финляндия
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