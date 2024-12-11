Картину Репина "Иван Грозный и его сын Иван" вернут в экспозицию Третьяковки

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", также известная под названием "Иван Грозный убивает своего сына", возвращается в постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

"Государственная Третьяковская галерея открывает выставочный проект "Иван Грозный и сын его Иван. Возвращение", который посвящен масштабной реставрации и возвращению в постоянную экспозицию картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", - сообщили в пресс-службе галереи.

В галерее отметили, что с первых дней после нападения на картину 25 мая 2018 года сотрудники Третьяковской галереи работали для ее спасения.

"За четыре года реставраторам и исследователям, которые опирались на опыт предыдущих поколений специалистов и использовали новейшее оборудование, удалось сделать значительный шаг в понимании механизмов разрушения и восполнения утрат. Сегодня Третьяковская галерея, наконец, может объявить о возвращении картины в залы, где она будет экспонироваться в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле", - добавили в галерее.

Выставка, после которой картина останется в постоянной экспозиции галереи, откроется 17 декабря. Выставка будет открыта для посетителей с 17 декабря 2024 года по 2 ноября 2025 года.

В Третьяковской галерее отметили, что представленная в залах постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке выставка рассказывает "драматическую историю создания и бытования произведения". Так, на выставке будут представлены этюды и эскизы, отражающие долгую работу художника по поиску композиции, типажей, исторических деталей. Архивные документы представляют реакцию общественности на произведение, а также хронику первого нападения на картину в 1913 году и рассказывают о реставрационных работах. Большой раздел посвящен поддержанию сохранности картины на протяжении столетия.

"Вандальное нападение в 2018 году открыло новый этап исследования и реставрации картины, показанный с помощью фотографий и видеосъемки всех стадий работы, а также усовершенствованных инструментов и технологий. Два года, прошедшие с момента завершения реставрации, показывают, что примененные новые подходы оправдывают ожидания и дают уверенную надежду на долгую и стабильную жизнь памятника", - добавили в галерее.

19 мая в Третьяковской галерее объявили об окончании реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Она возвращена в постоянную экспозицию галереи в Лаврушинском переулке.

Нападение на картину

Произведение Репина серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он разбил металлическим ограждением стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В конце апреля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В начале апреля 2019 года Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более 100 лет назад картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван" была постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдавалась на выставки.