Картина Репина "Иван Грозный и его сын Иван" вернулась в Третьяковку

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", также известная под названием "Иван Грозный убивает своего сына", вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

"Знаменитое полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулось в постоянную экспозицию Третьяковской галереи (...) Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле", - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Как ранее сообщили в пресс-службе галереи, к возвращению картины Государственная Третьяковская галерея подготовила выставочный проект "Иван Грозный и сын его Иван. Возвращение", посвященный реставрации картины. Для посетителей она открывается 17 декабря и будет работать до 2 ноября 2025 года.

Представленная в залах постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке выставка рассказывает "драматическую историю создания и бытования произведения". Так, на выставке будут представлены этюды и эскизы, отражающие долгую работу художника по поиску композиции, типажей, исторических деталей. Архивные документы представляют реакцию общественности на произведение, а также хронику первого нападения на картину в 1913 году и рассказывают о реставрационных работах. Большой раздел посвящен поддержанию сохранности картины на протяжении столетия.

19 мая в Третьяковской галерее объявили об окончании реставрации картины Репина. Она возвращена в постоянную экспозицию галереи в Лаврушинском переулке.

Картину серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он разбил металлическим ограждением стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь". В конце апреля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В начале апреля 2019 года Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Покушение на картину в 1913 году

Более 100 лет назад картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года она пострадала от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван" была постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдавалась на выставки.