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CEO Google ждет практической пользы от квантовых компьютеров через 5-10 лет

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Квантовые компьютеры смогут приносить практическую пользу через пять-десять лет, считает главный исполнительный директор американской Google и ее материнской компании Alphabet Inc. Сундар Пичаи. Он заявил об этом на Всемирном правительственном саммите (World Governments Summit) в Дубае

"Текущая ситуация с развитием квантовых вычислений напоминает мне ситуацию с развитием ИИ в 2010-х, когда мы работали над [ИИ-проектом] Google Brain", - сказал Пичаи.

Он также отметил недавний прорыв Google в области квантовых чипов, позволивший исследователям за пять минут решить проблему, на которую у современных суперкомпьютеров ушло бы "больше времени, чем существует наша вселенная".

"Прогресс в квантовых вычислениях ощутимо интересен", - заявил он.

Квантовые компьютеры позволяют значительно ускорить обработку данных, но пока используются в основном в исследовательских целях. Глава Nvidia Corp. Дженсен Хуан в январе говорил, что "очень полезные" квантовые компьютеры вряд ли появятся раньше, чем через десятки лет.

Google Alphabet Inc Nvidia Сундар Пичаи США
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