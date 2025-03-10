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Маск сообщил о масштабной кибератаке против соцсети X

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Соцсеть X 10 марта подвергается очень сильной кибератаке, сообщил ее владелец Илон Маск после того, как в течение дня доступ к сервису несколько раз пропадал. Об этом сообщает АР.

"Против сети X прошла массированная кибератака, причем она все еще продолжается", - написал предприниматель в своем микроблоге.

По словам Маска, "нас ежедневно атакуют хакеры, но на этот раз атака проводится с применением больших ресурсов. Либо это скоординированные действия хакерских групп, либо в этом замешана какая-то страна. Выясняем".

Илон Маск США
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