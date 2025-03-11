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Пропалестинские хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку на соцсеть X

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Группа пропалестинских хакеров Dark Storm сообщила о причастности к кибератаке на соцсеть X, сообщает The Jerusalem Post.

"Dark Storm заявила, взломала в понедельник соцсеть X", - говорится в публикации.

DigitalМаск сообщил о масштабной кибератаке против соцсети XЧитать подробнее

В ней отмечается, что сайт X был не доступен 40 тыс. пользователям по всему миру в течение нескольких часов.

Ранее о том, что соцсеть в понедельник подвергается очень сильной кибератаке, сообщил ее владелец Илон Маск.

"Против сети X прошла массированная кибератака, причем она все еще продолжается", - написал он на своей странице в соцсети.

По словам Маска, X "ежедневно атакуют хакеры, но на этот раз атака проводится с применением больших ресурсов". "Либо это скоординированные действия хакерских групп, либо в этом замешана какая-то страна. Выясняем", - резюмировал он.

Илон Маск The Jerusalem Post
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