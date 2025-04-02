РКН рекомендует отказаться от обходящего блокировки расширения сервиса Cloudflare

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) рекомендовал владельцам российских интернет-ресурсов отказаться от использования включённого по умолчанию расширения CDN-сервиса компании CloudFlare, так как оно обходит ограничения доступа к запрещённой в РФ информации.

"Американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре 2024 года применение по умолчанию на своих серверах расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология - средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ)", - говорится в сообщении РКН.

"Рекомендуем владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или, что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надёжное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак", - добавили в ведомстве.

Такое заявление было сделано РКН в связи с появившейся в соцсетях информацией о том, что ведомство блокирует ресурсы Cloudflare, использующие TLS, из-за чего пользователи жалуются на невозможность получить доступ к сайтам в интернете.

Аналогичное заявление было сделано 7 ноября 2024 года в связи с появившейся в соцсетях информаций о блокировке Роскомнадзором CDN-сервиса CloudFlare из-за включения в него протокола, который позволяет обойти блокировки ресурсов в "рунете".

CDN - сети доставки контента. Они являются ключевой частью инфраструктуры интернета. Эти компании используют глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов. Со временем в сети CDN начали добавлять дополнительные функции, такие как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак, брандмауэры веб-приложений и несколько функций безопасности. Популярные CDN включают Fastly, Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services и Akamai.