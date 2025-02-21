Cloudflare принудительно включена в реестр организаторов распространения информации

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор принудительно включил компанию Cloudflare в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) после двух вступивших в силу штрафов за отказ уведомить РКН о начале работы в качестве ОРИ.

"В 2023 и 2024 году Роскомнадзор на основании обращений ФСБ России направил в адрес иностранной компании Cloudflare, Inc. требования о необходимости уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

По данным РКН, Cloudflare, Inc. дважды не исполнила обязанность по уведомлению РКН о начале деятельности в качестве ОРИ, за это ей были назначены административные штрафы в размере 100 тысяч рублей и 1 млн рублей.

"В связи тем, что вступившим в силу постановлением суда установлен факт повторного неисполнения обязанности по представлению в Роскомнадзор уведомления о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ, компания Cloudflare, Inc. 19 февраля 2025 года принудительно включена в реестр ОРИ", - заявил РКН.

В соответствии с постановлением правительства № 1824 от 12 ноября 2020 года, РКН формирует требования в адрес ОРИ на основании обращений федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение госбезопасности. Со дня получения требования компания обязана в течение 10 рабочих дней уведомить ведомство о начале деятельности в качестве ОРИ.

С 1 июля 2018 года организаторы ОРИ в рамках реализации так называемого "пакета Яровой" обязаны полгода хранить данные пользователей (переписку, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. В настоящее время в реестр включены несколько сотен компаний.

Согласно закону "Об информации" (статья 10.1), ОРИ является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информсистем или компьютерных программ для приема, передачи, доставки, обработки электронных сообщений интернет-пользователей. ОРИ обязаны уведомить РКН о начале своей деятельности в качестве таковых.

18 июля 2024 года было принято постановление правительства, согласно которому РКН получил право самостоятельно вносить лицо в реестр ОРИ "в случае установления вступившим в законную силу постановлением по административному делу об административном нарушении факта повторного неисполнения ОРИ обязанности по направлению уведомления" в РКН для включения в реестр.

13 декабря 2024 года РКН заблокировал мессенджер Viber. По информации ведомства, "доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к ОРИ, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

19 декабря 2024 года в реестр ОРИ были принудительно включены 12 мессенджеров, в том числе WhatsApp, Skype и Wire.

Cloudflare - основанная в конце 2009 года американская компания, предоставляющая услуги CDN (сети доставки контента), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. Сервисы Cloudflare работают как обратный прокси для сайта. Главный офис компании находится в Сан-Франциско, есть офисы в Лондоне, Сингапуре, Шампейне, Остине, Бостоне и Вашингтоне.