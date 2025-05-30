Поиск

Пользователи Госуслуг смогут назначить доверенное лицо для подтверждения смены пароля

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует в III квартале реализовать на портале Госуслуг возможность дополнительного подтверждения смены пароля доверенным лицом пользователя, сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам.

По его словам, любой пользователь Госуслуг при желании сможет наделить человека, которому он доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля. Второй человек тоже должен иметь аккаунт на Госуслугах.

Шадаев подчеркнул, что мера направлена на противодействие мошенникам.

"Сейчас, условно, мошенник выманивает смс с кодом, человек этот код сообщает, и мошенник меняет пароль пользователя на Госуслугах. После введения второго фактора в виде доверенного лица мошенник это сделать не сможет. Даже если он получил код, есть второй фактор в виде доверенного лица, которому придет уведомление на Госуслуги о попытке смены пароля, доверенное лицо должно будет подтвердить это действие или нет", - пояснил министр.

Госуслуги Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Глава Минцифры заявил о сверхконкурентном преимуществе РФ в кибербезопасности

Минцифры выработает единую политику по VPN-сервисам в России

Шадаев допустил ограничение зарубежных облачных сервисов со зрелыми аналогами в РФ

Проект по выявлению камерами в потоке водителей без ОСАГО запустят 1 ноября

ЦБ предположил рост остатков криптовалют в кошельках россиян на 27% за полгода

WSJ сообщила о планах Telegram привлечь от $1,5 млрд за счет размещения бондов

WSJ сообщила о планах Telegram привлечь от $1,5 млрд за счет размещения бондов

Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"

Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6447 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2277 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });