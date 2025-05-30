Пользователи Госуслуг смогут назначить доверенное лицо для подтверждения смены пароля

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует в III квартале реализовать на портале Госуслуг возможность дополнительного подтверждения смены пароля доверенным лицом пользователя, сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам.

По его словам, любой пользователь Госуслуг при желании сможет наделить человека, которому он доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля. Второй человек тоже должен иметь аккаунт на Госуслугах.

Шадаев подчеркнул, что мера направлена на противодействие мошенникам.

"Сейчас, условно, мошенник выманивает смс с кодом, человек этот код сообщает, и мошенник меняет пароль пользователя на Госуслугах. После введения второго фактора в виде доверенного лица мошенник это сделать не сможет. Даже если он получил код, есть второй фактор в виде доверенного лица, которому придет уведомление на Госуслуги о попытке смены пароля, доверенное лицо должно будет подтвердить это действие или нет", - пояснил министр.