В Думу внесли поправки о создании национального многофункционального цифрового сервиса

Отечественные цифровые сервисы предполагается объединить в одно приложение

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что в палату внесены поправки о дальнейшем развитии отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - и объединении их функционала в едином приложении.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

"После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменения законодательства. Они позволят создать на территории России новый национальный многофункциональный сервис", - сказал Боярский в видеообращении в своем телеграм-канале.

По его словам, "это будет больше, чем национальный мессенджер, у него будет много интересных и уникальных функций".

"Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг", - сказал он.

Например, "с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов", добавил депутат.

"Мы четко прописали его характеристики и требования к его безопасности. Убежден, это правильный шаг к укреплению нашего цифрового суверенитета", - отметил он.