ВВП еврозоны во II квартале вырос на 0,1%, как и ожидалось

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны во втором квартале 2025 года увеличилась на 0,1% к предыдущему кварталу, по пересмотренным данным Eurostat.

В годовом выражении ВВП еврозоны вырос на 1,4%.

Ранее Eurostat также сообщал о росте ВВП на 0,1% в сравнении с предыдущим кварталом и на 1,4% в сравнении со вторым кварталом прошлого года. Эксперты в среднем ожидали подтверждения обеих оценок, по данным Trading Economics.

В январе-марте экономика еврозоны выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,1% в годовом сравнении.

ВВП Германии и Италии во втором квартале сократился на 0,1% относительно предыдущего квартала. Экономика Франции выросла на 0,3%, Нидерландов - на 0,1%, Испании - на 0,7%.

Экономика Евросоюза в минувшем квартале увеличилась на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,5% в годовом. При этом снижение ВВП в поквартальном сравнении зафиксировано в Ирландии - на 1%, а самый активный рост - в Румынии (+1,2%).

Это вторая оценка изменения ВВП еврозоны из трех. Окончательные данные будут опубликованы 5 сентября.