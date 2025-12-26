ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

Основатель Tesla Inc. Илон Маск Фото: Apu Gomes/Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Совокупное состояние десяти богатейших технологических миллиардеров в США в 2025 году выросло более чем на $550 млрд на фоне бума в сфере ИИ-разработок, пишет Financial Times.

Согласно подсчетам Bloomberg, общая стоимость их активов (включая наличные средства, акции и другие инвестиции) по данным на закрытие рынка 24 декабря оценивалась в $2,5 трлн по сравнению с $1,9 трлн на начало текущего года.

Фондовый индекс S&P 500 вырос почти на 18% в этом году.

Рост состояний технологических лидеров связан с огромными глобальными вливаниями в сферу искусственного интеллекта (ИИ), включая производство ИИ-чипов, строительство центров обработки данных и создание ИИ-продуктов, пишет FT.

Основатель Tesla Inc. Илон Маск возглавляет десятку богатейших IT-лидеров, его состояние выросло в этом году на 49%, до $645 млрд. Лишь на короткое время в сентябре Маска опережал основатель Oracle Corp. Ларри Эллисон. К концу года Эллисон, состояние которого увеличилось на 31%, до $251 млрд, занимает пятое место в этом рейтинге.

Еще одним бенефициаром ИИ-бума стал основатель Nvidia Corp. Дженсен Хуан, состояние которого выросло в этом году на 37%, до $156 млрд. Акции Nvidia с начала года подорожали на 40,5%, и она стала первой компанией, капитализация которой поднималась выше $5 трлн. Хуан занимает 8-е место в рейтинге богатейших IT-лидеров.

В десятку также входят основатели Google (принадлежит Alphabet Inc. ) Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос, глава Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, экс-гендиректор Microsoft Corp. Стив Балмер и основатель компании Билл Гейтс, а также основатель Dell Technologies Inc. Майкл Делл.