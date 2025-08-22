Поиск

Google поставит Meta облачные услуги на сумму более $10 млрд

Google заключила облачный контракт с OpenA

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской и запрещена) договорилась о закупках облачных услуг Google на сумму более $10 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники. Сделка рассчитана на шесть лет, говорят они.

По словам одного из источников телеканала, соглашение в основном касается ИИ-инфраструктуры.

Осведомленный источник Reuters отмечает, что Meta в числе прочего будет пользоваться серверами Google Cloud, а также услугами хранения данных и организации их передачи по сети.

Ранее в 2025 году Google заключил облачный контракт с OpenAI, которая прежде сильно зависела от инфраструктуры Microsoft Azure.

Выручка Google Cloud во втором квартале подскочила почти на 32% в годовом выражении, до $13,62 млрд. Выручка всей Alphabet, в которую входит Google, за тот же период повысилась на 13,8% и составила $96,43 млрд.

Meta Google Alphabet Google Cloud Microsoft OpenAI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В Госдуме видят у Telegram больше шансов вернуть звонки, чем у WhatsApp

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Специалисты Роскомнадзора отразили в июле почти 680 DDoS-атак

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });