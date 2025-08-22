Google поставит Meta облачные услуги на сумму более $10 млрд

Google заключила облачный контракт с OpenA

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской и запрещена) договорилась о закупках облачных услуг Google на сумму более $10 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники. Сделка рассчитана на шесть лет, говорят они.

По словам одного из источников телеканала, соглашение в основном касается ИИ-инфраструктуры.

Осведомленный источник Reuters отмечает, что Meta в числе прочего будет пользоваться серверами Google Cloud, а также услугами хранения данных и организации их передачи по сети.

Ранее в 2025 году Google заключил облачный контракт с OpenAI, которая прежде сильно зависела от инфраструктуры Microsoft Azure.

Выручка Google Cloud во втором квартале подскочила почти на 32% в годовом выражении, до $13,62 млрд. Выручка всей Alphabet, в которую входит Google, за тот же период повысилась на 13,8% и составила $96,43 млрд.