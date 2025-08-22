Поиск

TikTok может заменить сотни модераторов в Великобритании искусственным интеллектом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Соцсеть TikTok, принадлежащая китайской ByteDance, может сократить сотни сотрудников подразделения в Великобритании, модерирующего контент и обеспечивающего безопасность платформы, пишет Financial Times.

Сотрудники этого подразделения получили письмо от руководства, в котором говорится, что компания более не будет осуществлять модерацию из Лондона. По оценкам британского профсоюза работников коммуникационной отрасли, в лондонском подразделении компании работает около 300 человек, и большинство из них может быть уволено.

Модерация частично будет перенесена в другие страны с более дешевой рабочей силой, включая подразделения в Дублине или Лиссабоне, а частично - осуществляться силами ИИ.

"Технологические новшества, включая развитие больших языковых моделей, меняют наш подход", - также говорится в письме.

В Великобритании недавно вступил в силу Закон об онлайн-безопасности (Online Safety Act), в том числе обязующий платформы проверять возраст пользователей и ограничивать потенциально опасный контент для лиц моложе 18 лет.

TikTok ввела такую функцию в прошлом месяце. При этом компания в дальнейшем планирует использовать для определения возраста ИИ-инструменты, которые могут анализировать поведение пользователей.

TikTok Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В Госдуме видят у Telegram больше шансов вернуть звонки, чем у WhatsApp

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Специалисты Роскомнадзора отразили в июле почти 680 DDoS-атак

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });