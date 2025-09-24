Поиск

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский сегмент интернета, несмотря на давление и санкции, демонстрирует опережающий рост, Россия вошла в тройку стран, обладающих полным цифровым суверенитетом, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Неожиданно мы задумались о том, что стран, которые обладают всей полнотой такого цифровой суверенитета, в мире значительно меньше, чем, например, стран ядерного клуба, обладающих разрушительным атомным оружием. Это много о чем говорит", - сказал Кириенко, выступая в среду на пленарном заседании Российского интернет-форума 2025 (РИФ 2025) в среду.

"Полностью всем спектром этого цифрового суверенитета обладают в мире всего три страны - Америка, Китай и не так давно это Россия", - добавил он.

По словам Кириенко, цифровой суверенитет - это способность страны обеспечить себя всем необходимым набором решений в данной сфере.

"Это не значит необходимость отказываться от зарубежных решений и платформ. Это значит невозможность нам что-либо диктовать, угрожая отключить тот или иной доступ к цифровым возможностям, решениям и услугам. По-честному, еще несколько лет назад, пока не было российского магазина приложений, мы достаточно часто сталкивались с тем, что, если не идти на уступки какой-нибудь иностранной компании, которая не хочет соблюдать российское законодательство, тут же вежливый намек: отключим от сторов. И еще три года назад эта угроза заставляла беспокоиться, потому что своей альтернативы не было", - пояснил первый замглавы администрации президента.

Сегодня же, подчеркнул он, есть свой поисковик, соцсеть, видеоплатформа.

"Давайте по-честному скажем, что мы всегда говорили, что Россия может гордиться тем, что у нас поиск "Яндекса" исторически сформирован практически одновременно со всеми зарубежными площадками. Это предмет нашей гордости. Но еще совсем недавно "Яндекс" по-честному была голландской компанией с контрольным пакетом у акционеров из США и Англии и еще ряда западных стран", - напомнил Кириенко.

"Есть гордость за то, что это создали российские умы и руки? Конечно, да. Могли ли мы считать это полностью суверенной компаний? Скорее, нет. На сегодняшний день все компании, обеспечивающие независимость и суверенитет российского интернета, действительно являются российскими компаниями, юридически зарегистрированными здесь. И вся эта система - это и коммерческие платформы электронной торговли, и видеоприложения, и образовательные программы, мессенджер, электронный банкинг и так далее - весь этот комплекс формирует цифровой суверенитет", - пояснил он.

Кириенко обратил внимание на то, что российской интернет-отрасли в последние годы пришлось выдержать достаточно беспрецедентное давление - и санкционное, и информационное.

"Такое количество пакетов санкций, которые пришлись на Россию, и в том числе на российскую интернет-отрасль, - мы их давно перестали считать. Где-то как за 30 тысяч санкций перевалило, так стало бессмысленно дальше считать. Тем не менее важно подчеркнуть - весь этот набор ограничений, санкций, давление привел не к сворачиванию, коллапсу, рецессии и замедлению российской интернет-сферы, а скорее наоборот, стал основанием, стимулом, мотивацией, если хотите, для опережающего роста", - подчеркнул Кириенко.

Он уточнил, что экономика российского сегмента сети интернет второй год растет более чем на 40%. "Очень достойные цифры", - подчеркнул первый замглавы администрации президента.

Сергей Кириенко РФ Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Генсек ООН призвал создать общемировую систему контроля за ИИ-технологиями

Генсек ООН призвал создать общемировую систему контроля за ИИ-технологиями

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Основатель "Делимобиля" отметил, что Lada дороже китайских машин более высокого класса

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

Мессенджер Мах с 26 сентября запустит функцию подписания документов через "Госключ"

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Интернетом не пользуются 18% россиян

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });