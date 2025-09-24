Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский сегмент интернета, несмотря на давление и санкции, демонстрирует опережающий рост, Россия вошла в тройку стран, обладающих полным цифровым суверенитетом, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Неожиданно мы задумались о том, что стран, которые обладают всей полнотой такого цифровой суверенитета, в мире значительно меньше, чем, например, стран ядерного клуба, обладающих разрушительным атомным оружием. Это много о чем говорит", - сказал Кириенко, выступая в среду на пленарном заседании Российского интернет-форума 2025 (РИФ 2025) в среду.

"Полностью всем спектром этого цифрового суверенитета обладают в мире всего три страны - Америка, Китай и не так давно это Россия", - добавил он.

По словам Кириенко, цифровой суверенитет - это способность страны обеспечить себя всем необходимым набором решений в данной сфере.

"Это не значит необходимость отказываться от зарубежных решений и платформ. Это значит невозможность нам что-либо диктовать, угрожая отключить тот или иной доступ к цифровым возможностям, решениям и услугам. По-честному, еще несколько лет назад, пока не было российского магазина приложений, мы достаточно часто сталкивались с тем, что, если не идти на уступки какой-нибудь иностранной компании, которая не хочет соблюдать российское законодательство, тут же вежливый намек: отключим от сторов. И еще три года назад эта угроза заставляла беспокоиться, потому что своей альтернативы не было", - пояснил первый замглавы администрации президента.

Сегодня же, подчеркнул он, есть свой поисковик, соцсеть, видеоплатформа.

"Давайте по-честному скажем, что мы всегда говорили, что Россия может гордиться тем, что у нас поиск "Яндекса" исторически сформирован практически одновременно со всеми зарубежными площадками. Это предмет нашей гордости. Но еще совсем недавно "Яндекс" по-честному была голландской компанией с контрольным пакетом у акционеров из США и Англии и еще ряда западных стран", - напомнил Кириенко.

"Есть гордость за то, что это создали российские умы и руки? Конечно, да. Могли ли мы считать это полностью суверенной компаний? Скорее, нет. На сегодняшний день все компании, обеспечивающие независимость и суверенитет российского интернета, действительно являются российскими компаниями, юридически зарегистрированными здесь. И вся эта система - это и коммерческие платформы электронной торговли, и видеоприложения, и образовательные программы, мессенджер, электронный банкинг и так далее - весь этот комплекс формирует цифровой суверенитет", - пояснил он.

Кириенко обратил внимание на то, что российской интернет-отрасли в последние годы пришлось выдержать достаточно беспрецедентное давление - и санкционное, и информационное.

"Такое количество пакетов санкций, которые пришлись на Россию, и в том числе на российскую интернет-отрасль, - мы их давно перестали считать. Где-то как за 30 тысяч санкций перевалило, так стало бессмысленно дальше считать. Тем не менее важно подчеркнуть - весь этот набор ограничений, санкций, давление привел не к сворачиванию, коллапсу, рецессии и замедлению российской интернет-сферы, а скорее наоборот, стал основанием, стимулом, мотивацией, если хотите, для опережающего роста", - подчеркнул Кириенко.

Он уточнил, что экономика российского сегмента сети интернет второй год растет более чем на 40%. "Очень достойные цифры", - подчеркнул первый замглавы администрации президента.