Клиенты ВТБ жалуются на сбои при оплате картами банка

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты банка ВТБ испытывают трудности при оплате картами банка

29.12.2025, 14:42:45 GMT+03:00 (GMT+3)

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Клиенты банка ВТБ испытывают трудности при оплате картами банка, по данным сервиса detector404.ru.

Также на проблемы при оплате жалуются клиенты Сбербанка.

Телеграм-канал платежной системы "Мир" сообщил, что сбой произошел на стороне одного из банков.

"Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - сообщили в компании.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу ВТБ.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что на стороне банка сбоя нет.

