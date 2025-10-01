На "Госуслугах" заработал сервис подачи заявлений о приеме на службу в полиции

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сервис онлайн-подачи заявления о приеме на службу в полиции и на обучение в образовательных организациях МВД РФ заработал на Едином портале госуслуг, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Хочу проинформировать граждан о том, что теперь подать заявление о приеме на службу в органах внутренних дел или на обучение в образовательных организациях МВД России можно в электронном виде", - написала Волк в среду в телеграм-канале.

Сервис позволяет соискателю дистанционно заполнить бланки необходимых документов и получать в онлайн-режиме информацию о статусе рассмотрения документов, а также дате и времени личного приема в подразделении министерства.

Кроме того, функционал сервиса дает возможность самостоятельно определить дату и время прохождения военно-врачебной комиссии в медицинской организации МВД.

Использование сервиса, по словам Волк, упрощает порядок приема граждан на службу или обучение, однако не отменяет необходимость непосредственного прибытия кандидата в кадровое подразделение.