На "Госуслугах" появилась возможность заключить договор аренды

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") получили возможность оформления договора аренды недвижимости онлайн, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России.

"Снять или сдать квартиру становится всё проще и безопаснее. Теперь подписать договор найма можно с помощью "Госуслуг". Первым в свой сервис технологию интегрировал "Циан", но в будущем её будут использовать и другие участники рынка", - говорится в сообщении.

По информации министерства, к преимуществам сервиса относятся возможность оформить договор без личной встречи, даже находясь в разных городах; уверенность, что в сделке участвуют реальные люди, так как стороны авторизуются через "Госуслуги"; верификация документов, подтверждение права собственности, а также возможность сразу после заключения договора оформить временную регистрацию для нанимателя.