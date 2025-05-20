Сервис для защиты от кибермошенников запуcтили на Госуслугах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Новый сервис в формате "жизненная ситуация" для защиты граждан от интернет-мошенников начал работу на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с мошенниками в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что этот сервис объединяет сразу комплекс мер защиты, в том числе все доступные на портале Госуслуг инструменты противодействия мошенникам, включая самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе.

"Особое внимание уделено подробным инструкциям, например, что делать, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ", - говорится в релизе.

В рамках сервиса будет представлен каталог наиболее распространенных мошеннических схем, в также появится возможность проверить уровень своей цифровой грамотности и при необходимости записаться на обучающие курсы по информационной безопасности.

"Для защиты граждан от мошенников мы действуем системно: ужесточаем законодательство, усиливаем контроль за финансовыми операциями. Сервис "жизненная ситуация" стал следующим этапом этой работы. Он создает комплексную систему безопасности, которая не только снижает риски для граждан, но и существенно затрудняет деятельность злоумышленников", - цитируется Григоренко в сообщении.

Этот сервис создан в рамках работы правительства по противодействию мошенничеству и разработан в рамках федерального проекта "Государство для людей", говорится в сообщении.