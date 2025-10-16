Минцифры отметило важность создания платформы согласий на обработку персональных данных в борьбе с кибермошенничеством

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Введение платформы согласий на обработку персональных данных, предусмотренной во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством, переформатирует подход к получению подобных согласий, считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"У нас сейчас готов второй пакет поправок по борьбе с кибермошенничеством, с преступлениями, совершаемыми с использованием цифровых технологий. Там предусматривается очень хорошая мера, на мой взгляд, - платформа согласий. Наконец, она описана в законопроекте, жёстко регламентирована", - сказал Шадаев в четверг на ежегодной конференции "Сохранить всё. Безопасность информации".

"Она предусматривает, что все, кто собирает согласия, неважно в какой форме, все эти организации будут обязаны уведомлять пользователя на Госуслугах о том, что у него есть такие согласия, указывать, разово или на постоянной основе эти данные (обрабатываются - ИФ). И гарантировать удаление этих данных, если пользователь отзывает согласие", - сказал глава Минцифры.

По его словам, это нововведение изменит подход компаний к получению согласий.

"Это большая работа. Мне кажется, что она переформатирует всю систему работы с согласиями. Мы очень надеемся, что согласия всё-таки будут даже при очном взаимодействии даваться в основном через цифровую какую-то форму. Но (в любом случае - ИФ) здесь мы как раз считаем необходимым активно эту меру реализовывать", - сказал Шадаев.

В августе стало известно, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, в который вошло около 20 инициатив.