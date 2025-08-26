Поиск

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, в который вошло около 20 инициатив, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения", - заявили в аппарате Григоренко.

"Правительство продолжает системную работу в области борьбы с кибермошенниками. Первый пакет дал старт этому комплексному подходу. Мы ввели самозапреты на онлайн-кредиты и оформление SIM-карт для граждан, установили запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами, предусмотрели возможность отказаться от смс-рассылок и массовых звонков. У граждан появились новые инструменты для защиты. Но это был только первый шаг. Пришло время вводить ответственность для кибермошенников, а также дополнительные требования для операторов сотовой связи и банков", - цитируется вице-премьер в сообщении.

"При этом на втором пакете мы не останавливаемся. Технологии не стоят на месте, злоумышленники изобретают все новые схемы. Регулярное обновление инструментов защиты наших граждан в цифровой среде становится неотъемлемой частью эффективной борьбы", - добавил он.

В свою очередь в пресс-службе Минцифры сообщили, что ведомство подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, в рамках которого, в частности, предлагается закрепить в законодательстве несколько способов восстановления доступа к "Госуслугам", а также создание на портале платформы согласий на обработку персональных данных.

"Разработаны и размещены для общественного обсуждения соответствующие законопроекты. Предложенные инициативы направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде", - заявили в пресс-службе.

Пакет законопроектов размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

В частности, в рамках разработанных инициатив предлагается закрепить на законодательном уровне "способы восстановления доступа к своему аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников".

В случае принятия законопроекта восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера Mах, а также при личном посещении МФЦ.

Кроме того, Минцифры предлагает создать на Госуслугах "единую платформу согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн".

"Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы", - отметили в министерстве.

"Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учётом баланса безопасности и прав пользователей", - отметили в министерстве.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте этого года.

Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Массированная атака БПЛА пришлась на Волгоградскую область

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Мишустин подписал документ о предложении денонсировать Европейскую конвенцию против пыток

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 28 человек

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });