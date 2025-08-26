Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, в который вошло около 20 инициатив, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения", - заявили в аппарате Григоренко.

"Правительство продолжает системную работу в области борьбы с кибермошенниками. Первый пакет дал старт этому комплексному подходу. Мы ввели самозапреты на онлайн-кредиты и оформление SIM-карт для граждан, установили запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами, предусмотрели возможность отказаться от смс-рассылок и массовых звонков. У граждан появились новые инструменты для защиты. Но это был только первый шаг. Пришло время вводить ответственность для кибермошенников, а также дополнительные требования для операторов сотовой связи и банков", - цитируется вице-премьер в сообщении.

"При этом на втором пакете мы не останавливаемся. Технологии не стоят на месте, злоумышленники изобретают все новые схемы. Регулярное обновление инструментов защиты наших граждан в цифровой среде становится неотъемлемой частью эффективной борьбы", - добавил он.

В свою очередь в пресс-службе Минцифры сообщили, что ведомство подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, в рамках которого, в частности, предлагается закрепить в законодательстве несколько способов восстановления доступа к "Госуслугам", а также создание на портале платформы согласий на обработку персональных данных.

"Разработаны и размещены для общественного обсуждения соответствующие законопроекты. Предложенные инициативы направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде", - заявили в пресс-службе.

Пакет законопроектов размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

В частности, в рамках разработанных инициатив предлагается закрепить на законодательном уровне "способы восстановления доступа к своему аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников".

В случае принятия законопроекта восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера Mах, а также при личном посещении МФЦ.

Кроме того, Минцифры предлагает создать на Госуслугах "единую платформу согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн".

"Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы", - отметили в министерстве.

"Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учётом баланса безопасности и прав пользователей", - отметили в министерстве.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте этого года.