Amazon в IV квартале увеличила выручку на 10%, сильнее прогнозов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в четвертом квартале увеличил операционную прибыль и выручку, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

В то же время прогноз для первого квартала 2025 года разочаровал инвесторов, и акции Amazon подешевели на дополнительной сессии в четверг.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в октябре-декабре поднялась до $21,2 млрд с $13,2 млрд за тот же период предыдущего года.

Чистая прибыль выросла до $20 млрд, или $1,86 в расчете на акцию, по сравнению с $10,6 млрд, или $1 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка компании повысилась на 10% и достигла $187,8 млрд против $170 млрд в предшествующий год.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали операционную прибыль в $19 млрд, выручку - $187,3 млрд.

Бизнес Amazon в сфере онлайн-торговли в Северной Америке в четвертом квартале увеличил выручку на 10%, до $115,6 млрд. В остальных странах выручка повысилась на 8%, до $43,4 млрд.

Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 19% и достигла $28,9 млрд.

По итогам 2024 года в целом компания увеличила чистую прибыль почти вдвое, до $59,2 млрд с $30,6 млрд, операционную прибыль - до $68,6 млрд с $36,9 млрд, выручку - на 11%, до $638 млрд.

Amazon прогнозирует в первом квартале выручку в районе $151-155,5 млрд, операционную прибыль - $14-18 млрд. Аналитики оценивают эти показатели в среднем в $158,6 млрд и $18,3 млрд соответственно.

Котировки акций Amazon снизились на дополнительных торгах в четверг на 4,1% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев увеличилась более чем на 40%, до $2,48 трлн.