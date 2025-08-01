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Amazon увеличила выручку на 13% во II квартале, лучше прогнозов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. во втором квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на треть и повысил выручку на 13%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

При этом акции компании резко подешевели, потому что её прогноз для операционной прибыли на третий квартал разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $18,2 млрд, или $1,68 в расчете на акцию, по сравнению с $13,49 млрд, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка повысилась на 13% и достигла $167,7 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что компания получит во втором квартале прибыль на уровне $1,33 на акцию при выручке в $162,2 млрд.

Операционная прибыль компании увеличилась до $19,2 млрд с $14,7 млрд годом ранее.

В сегменте товаров выручка увеличилась на 10,8%, до $68,2 млрд, тогда как в услугах показатель подскочил на 15,1%, до $99,5 млрд.

Бизнес Amazon в сфере онлайн-торговли в Северной Америке в апреле-июне увеличил выручку на 11%, до $100,1 млрд, а за рубежом выручка повысилась на 16%, до $36,8 млрд.

Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) увеличилась на 17,5%, до $30,9 млрд. Аналитики ожидали выручку на уровне $30,8 млрд.

Рекламный бизнес увеличил выручку на 23%, до $15,69 млрд, при прогнозе в $14,9 млрд.

Amazon прогнозирует, что в третьем квартале выручка компании составит от $174 млрд до $179,5 млрд, операционная прибыль - $15,5-20,5 млрд. Аналитики ожидают выручку на уровне $173,27 млрд и операционную прибыль в размере $19,4 млрд.

Акции Amazon подешевели на 6,6% на дополнительных торгах в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла на 6,7%, до $2,49 трлн.

Amazon
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