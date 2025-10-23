Почти 260 VPN-сервисов заблокированы в РФ

Фото: Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) блокирует в РФ почти 260 VPN-сервисов в рамках противодействия угрозам устойчивости и безопасности Рунета.

Согласно представленной на форуме "Спектр-2025" презентации руководителя лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного РКН "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) Владислава Смирнова, в РФ в 2025 году блокируется 258 VPN-сервисов, что на 31% больше, чем годом ранее.

На прошлом "Спектре" в октябре 2024 года сообщалось о блокировке 197 VPN-сервисов.

Предоставление доступа к запрещенной в РФ информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета.

ЦМУ ССОП создан на базе ГРЧЦ в рамках реализации закона о суверенном Рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Кроме того, согласно презентации, в РФ в этом году заблокировано 252 анонимных почтовых сервиса (+20%), 173 приложения (+28%), 410 центров распространения вредоносного ПО, более 1,2 млн ресурсов (+50%) и 119 тыс. фишинговых сайтов (+441%).

"Мы непрерывно ведем работу по противодействию угрозам при помощи АСБИ (Автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента сети "Интернет" - ИФ) совместно с ФСБ России и с экспертами отраслевого сообщества. Мы ограничиваем фишинговые ресурсы, анонимные почтовые сервисы, центры распространения и управления вредоносным ПО. Безусловно, для поддержания эффективности этой работы мы продолжаем вместе с сетями и операторами связи расширять и развивать ТСПУ с учётом роста трафика", - сказал Смирнов.

По его словам, на сетях связи установлено более 1,4 тыс. ТСПУ, через которые суммарно проходит трафик в более чем 130Тбит/с (132,3 Тбит/с).

"В ближайшие годы мы планируем переход на новую архитектуру, связанную с ТСПУ и АСБИ. Основными тезисами здесь для нас являются более эффективная работа с трафиком, в том числе с асимметричным трафиком. Мы рассчитываем на повышение отказоустойчивости за счёт виртуализации функций на оборудовании ТСПУ и осуществления локальной маршрутизации. То есть мы говорим о возможности при отказе одной функции или сегмента оперативной маршрутизации на другой (сегмент) с минимальными потерями", - сказал Смирнов.

Также он сообщил "о новых подходах к фильтрации трафика". "Мы поняли, что необходимо агрегировать данные, проводить их статистический анализ, применять механизмы машинного обучения. Потому что зачастую средства, инструменты, при помощи которых реализуются угрозы, мимикрируют под пользователей, под легитимный трафик. И для вычисления их признаков человеческих аналитических ресурсов недостаточно. Требует использовать другой подход", - сказал он.

С 1 марта 2024 года в РФ действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.