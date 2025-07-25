Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, регулирующий административную ответственность для владельцев VPN-сервисов, а также вводящий штрафы за целенаправленный поиск запрещенных в РФ материалов.

Так, КоАП РФ дополнен статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, комментируя закон в своем телеграм-канале, отметил, что поправки предусматривают наказание за намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста. "Сейчас в нем порядка 5,5 тысяч таких материалов", - сказал он.

Глава комитета обратил внимание, что закон не предусматривает штрафов за использование запрещенных в РФ Instagram и Facebook (ресурсы корпорации Meta, чья деятельность признана судом экстремистской и запрещена в РФ) с помощью VPN.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин также пояснил, что согласно закону "сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет".

Закон предусматривает штраф лишь за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов, пояснил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. "Если целенаправленно не заниматься поиском экстремистских материалов, бояться нечего", - сказал Валеев.

VPN-сервисы

Закон вводит ответственность за рекламу VPN-сервисов: штраф для граждан составит от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, согласно закону, неисполнение владельцем VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; на должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Отказ владельца VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, повлечет аналогичный штраф. Такой же штраф последует и за неисполнение владельцем VPN-сервиса обязанности ограничить доступ к запрещенным в РФ информационным ресурсам.

Повторное совершение всех упомянутых выше нарушений влечет штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Передача номера

Закон вводит штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за незаконную передачу абонентского номера иному лицу. В случае передачи юрлицом или ИП возможности пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи лицам без оформления договора последует штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В примечании указывается, что не будет являться административным правонарушением "безвозмездная кратковременная передача абонентом" номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.

Закон вводит в КоАП РФ новую статью 13.29(2) об ответственности за передачу информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета. Это повлечет штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Согласно примечанию, не будет являться правонарушением передача информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователя иному лицу для "правомерного использования таким лицом функциональных возможностей информационного ресурса" по поручению пользователя интернета или с его согласия.

Еще одна новая статья 13.29(3) предусматривает ответственность за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства РФ. Это повлечет штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей

Мигалки

Закон также повышает штраф за непредоставление преимущества транспорту с проблесковыми маячками.

Так, непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. Сейчас штраф составляет от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Кроме того, статья 12.17 КоАП РФ дополняется новой частью 3 о введении ответственности за "непредоставление преимущества в движении транспортному средству, не имеющему нанесенных на наружные поверхности специальных цветографических схем, надписей и обозначений, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемому им транспортному средству".

Это повлечет наложение аналогичного штрафа в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.