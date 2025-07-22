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Шадаев считает, что Запад пытается раскачать ситуацию в России через продвижение VPN

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в Госдуме, что продвижение зарубежными платформами VPN-сервисов, которые дают доступ к запрещенному в России контенту, говорит о противостоянии и имеет целью "раскачать ситуацию".

Министр обратил внимание на публикации в иностранных СМИ о том, что 5 сентября 2024 года "прошло большое совещание Госдепартамента США со всеми большими платформами Amazon, Google, Microsoft, Facebook (бывшее название корпорации Meta, чья деятельность в России признана судом экстремистской и запрещена)" о том, "как помочь продвигать VPN-сервисы в России".

"Госдепартамент в шесть раз за последние годы увеличил финансирование только по программе развития VPN-сервисов", - сказал глава Минцифры.

"То есть в этом смысле коллеги говорят: нужно обеспечивать свободу слова, нужно обеспечивать доступ российским гражданам к заблокированным СМИ. И одновременно коллеги удаляют наши каналы, каналы наших СМИ в YouTube, включая парламентское телевидение, "Думу ТВ"", - сказал он.

По мнению министра, такой подход говорит о том, что "мы, действительно, находимся в противостоянии".

Шадаев считает очевидным, что "и (западные - ИФ) коллеги, и сервисы VPN, и платформы" ведут работу "для того, чтобы дать доступ нашим гражданам и раскачивать общую, так сказать, ситуацию".

Госдума 22 июля приняла в третьем чтении закон, который вводит ответственность за ряд правонарушений в интернете, в том числе за поиск экстремистских материалов.

"Нам кажется, что формулировки, которые есть в законопроекте, отвечают задачам текущего времени. Они позволяют пресекать незаконный доступ к этим материалам тех, кто хочет получить этот доступ с (определенными - ИФ) намерениями", - сказал глава Минцифры.

YouTube Госдепартамент Госдума Минцифры Максут Шадаев США
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