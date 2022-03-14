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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Обжалование штрафов за нарушение ПДД стало доступно через "Госуслуги Авто"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России расширило функционал мобильного приложения "Госуслуги Авто", у пользователей появилась возможность обжаловать в приложении штрафы за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение десяти дней, ведомство может запросить дополнительные документы.

Отмечается, что функционал "Госуслуги Авто" будет расширяться. В дальнейшем оно позволит оформить европротокол онлайн, загрузить данные о страховке и техосмотре, оформить куплю-продажу автомобиля онлайн и предъявить водительское удостоверение в электронном виде.

Приложение "Госуслуги Авто" было запущено осенью 2021 года. Его скачали порядка 1,5 млн пользователей.

Сейчас в "Госуслуги Авто" можно загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.

Госуслуги Авто digital

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