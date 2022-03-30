Жители 17 регионов смогут записать детей в первый класс через Госуслуги с 1 апреля

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - С 1 апреля на портале Госуслуг начнет работу сервис по подаче заявления на запись детей в первый класс, техническую готовность к дистанционной подаче заявлений на сегодня подтвердили 17 регионов, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"С 1 апреля в ряде регионов на Госуслугах у родителей появится возможность дистанционно подать заявление на запись детей в первый класс. Мы проработали техническую возможность для всех субъектов. На сегодняшний день ею воспользовалось 17 регионов. Рассчитываем, что другие также в будущем обеспечат доступ к услуге жителей своих территорий", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

По словам вице-премьера, единая форма позволяет не только записаться в школу по месту регистрации, но и указать положенные семье льготы.

Среди регионов, которые подтвердили готовность к запуску услуги Липецкая, Свердловская, Саратовская, Калининградская, Архангельская, Ивановская, Псковская, Тамбовская, Оренбургская, Воронежская и Пензенская области, Республики Тыва, Северная Осетия-Алания, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Санкт-Петербург.

Кроме того, родителям будет доступна возможность предварительно заполнить заявление.

"Это очень важно, так как основной приоритет при записи в первый класс - очередность подачи заявления. При подаче онлайн-заявления место бронируется по времени подачи на портале Госуслуг до предоставления документов в школу, - пояснил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Для подачи заявления родителям необходимо будет указать свои паспортные данные и данные свидетельства о рождении ребенка, место регистрации, номер или название школы, куда планируется подать заявление, а также сведения о братьях и сестрах (если родной брат или сестра ребенка уже учится в выбранной школе, он будет иметь преимущество в порядке зачисления) и положенных льготах.

Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации на Госуслугах можно будет до 30 июня. Если родители хотят зачислить ребенка в школу не по месту регистрации, то заявления будут приниматься на портале с 6 июля по 5 сентября. В этом случае в школу ребенка зачислят, если останутся места.

После подачи онлайн-заявления необходимо представить документы в выбранное учебное заведение. Сообщение о зачислении придет в личный кабинет на Госуслугах.