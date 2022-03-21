Защита Meta попросила суд прекратить производство о запрете деятельности компании в РФ

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Защита Meta Platforms Inc заявила, что российский суд не может решать вопрос о прекращении деятельности компании и попросила прекратить производство по делу.

"Мы заявляем ходатайство о прекращении производства по делу, полагаем, что в данном случае суд не располагает компетенцией на рассмотрение данного дела, так как Meta является иностранной юридической компанией", - заявила представитель организации в Тверском суде Москвы.

Юрист отметила, что суды в РФ могут рассматривать дела в отношении иностранных компаний, только если организация-ответчик находится на территории РФ.

Претензии к Meta в РФ

Как ранее сообщили в Генпрокуратуре РФ, ведомство требует запретить в РФ деятельность Meta в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

Причиной стало известие о том, что Facebook и Instagram временно разрешают пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

После этого 14 марта Роскомнадзор (РКН) официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов и по требованию Генпрокуратуры заблокировал соцсеть. Ранее также был ограничен доступ и к Facebook.

Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook.

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