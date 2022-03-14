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Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) официально внес соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta) в реестр запрещенных сайтов.

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, доступ ограничен к сайту Instagram.com по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

Блокировка сервиса в РФ началась в воскресенье с регионов Дальнего Востока и завершилась в ночь на понедельник по московскому времени.

После того, как стало известно о том, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат, Генпрокуратура РФ 11 марта направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ.

"Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам РФ", - заявили в ведомстве.

Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook.

Генпрокуратура также потребовала от РКН полностью заблокировать в РФ Instagram. Ведомство заявило, что сделает это в 00:00 14 марта, чтобы дать время активным пользователям перенести свой контент и предупредить подписчиков.

Следственный комитет РФ возбудил против сотрудников Meta уголовное дело по статьям 280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

Позднее вице-президент Meta Ник Клегг сообщил, что новые правила модерации в Facebook и Instagram будут действовать только в самой Украине, являются временными и приняты в условиях чрезвычайной ситуации. По его словам, стандартные методы модерации привели бы к необходимости удалять все сообщения украинцев, которые выражают "сопротивление и гнев".

4 марта в России по требованию Генпрокуратуры за цензуру российских СМИ была заблокирована соцсеть Facebook.

Таким образом, в России полностью заблокированы соцсети Facebook, Instagram и Twitter.

Instagram Роскомнадзор

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