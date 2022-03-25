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Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов

Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" появившиеся в соцсетях сообщения о подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IT-отрасли или дополнительных проверок в их адрес.

"Никаких подобных законопроектов нет и не может быть", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли существует законопроект, который предполагает дополнительные проверки IT-специалистов в ФСБ в случае их желания выехать за пределы РФ или ограничения выезда.

"Об этом не может быть и речи, это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IT-отрасли или нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что "в этом контексте уместно напомнить о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников IT-сферы на фоне кризисных явлений". "Эти меры говорят об обратном", - заявил Песков.

"Короче говоря, речь идет об очередной утке", - сказал пресс- секретарь президента.

Ранее в Минцифры "Интерфаксу" заявили, что не поддерживают любые законодательные ограничения, связанные с передвижением IT-кадров и их трудоустройством: такие меры могут увеличить отток специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом.

Ранее в пятницу компания бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" предложила законодательно затруднить выезд IT-специалистов за границу и их трудоустройство в зарубежные компании.

Дмитрий Песков
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