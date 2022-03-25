Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности вынес положительное заключение на законопроект о возможности ЦБ временно ограничить право на выезд из РФ банкиров, а также руководителей страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Комитет предлагает рассмотреть законопроект на ближайшем пленарном заседании - 5 апреля.

Документ (№909902-7) был внесен в парламент группой депутатов еще в феврале 2020 года, но с началом пандемии его обсуждение было отложено, он так и не дошел до первого чтения.

Согласно законопроекту, после отзыва у банка, страховой компании или НПФ лицензии либо назначения временной администрации или утверждения плана по предупреждению банкротства регулятор может обратиться в суд с заявлением об установлении временного (до 180 дней) ограничения права на выезд из РФ для ряда руководящих лиц этих компаний. Речь идет о лицах, которые осуществляют или осуществляли в течение трех лет до подачи заявления функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, а также для лиц, включенных ЦБ в список контролирующих. То есть ограничения на выезд могут коснуться руководителя банка, страховой организации или НПФ, его замов, членов совета директоров, главного бухгалтера и собственников.

При этом, согласно тексту законопроекта, после подачи заявления и до вынесения решения суда судья должен принять меры предварительной защиты и ограничить выезд за рубеж.

"После возбуждения производства судья принимает меры предварительной защиты в виде установления временного ограничения права на выезд из РФ в отношении лица, указанного в поданном ЦБ административном исковом заявлении на срок до вступления в силу решения суда по административному делу. Указанные меры принимаются судьей без извещения лиц, участвующих в деле, не позднее следующего рабочего дня поступления административного искового заявления в суд", - говорится в законопроекте.

Уточняется, что рассмотрение судом дела об обжаловании включения лица в перечень контролирующих не препятствует ограничению права на выезд из РФ.

Административное заявление об ограничении права на выезд из РФ подается в Мосгорсуд. Заявление должно быть подписано председателем Банка России, председателем комитета банковского надзора либо финансового надзора.

Проблема "беглых банкиров"

Впервые проблему так называемых "беглых" банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подняла в сентябре 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов.

В сентябре 2017 года глава ЦБ констатировала, что эта идея продвигается достаточно сложно. "Мы пытаемся своих коллег в других министерствах и ведомствах убедить, что это необходимая мера, и найти юридические механизмы, которые не позволяли бы нарушать законные права граждан на свободу передвижения и так далее", - сказала она.

В июне 2018 года Набиуллина заявила, что ЦБ не оставит тему запрета на выезд банкиров за рубеж и будет в комплексе продвигать вопрос повышения ответственности контролирующих собственников и менеджеров, которые довели финансовые организации до банкротства или санации. "Мы считаем, что за это должны отвечать те, кто в этом виноват", - заявила она тогда.