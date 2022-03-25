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Минцифры против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов

Минцифры против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов
Фото: Maskot via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением IT-кадров и их трудоустройством: такие меры могут увеличить отток специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом IT-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании", - говорится в сообщении министерства.

В Минцифры добавили, что ведомство проводит регулярные встречи с представителями IT-отрасли и формирует меры поддержки, в которых нуждаются специалисты. "Создание комфортных условий для развития IT-бизнеса в России - единственный разумный способ сохранить кадры", - подчеркнули в министерстве.

Ранее в пятницу компания бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" предложила законодательно затруднить выезд IT-специалистов за границу и их трудоустройство в зарубежные компании.

Российская ассоциация электронных коммуникаций ранее сообщала, что из РФ уже уехали 50-70 тыс. "айтишников", в апреле страну могут покинуть еще до 100 тыс. человек.

Минцифры
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