Минцифры запустило предварительный отбор проектов на гранты для IT-компаний

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минцифры запустило предварительный отбор проектов на грантовую поддержку для IT-компаний. Об этом заглавы Минцифры Максим Паршин сообщил на встрече со СМИ. Заполнить заявку компании смогут с помощью специальной формы на портале госуслуг.

"Сегодня мы запустили на портале госуслуг форму предварительной заявки на грантовую поддержку. Форма позволяет описать смысл, идею проекта, объем требуемого финансирования, какое иностранное ПО мы сможем заместить за счет реализации этого проекта", - сообщил Паршин журналистам.

По его словам, в ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые зафиксируют правила предоставления субсидий.

В частности, предлагается "кратно" увеличить объем финансирования грантовых программ (в бюджете на 2022 год на них предусмотрено 7,5 млрд рублей), изменить пропорции софинансирования со стороны государства (80/20 против нынешних 50/50), увеличить размеры грантов и предусмотренный уровень заработной платы сотрудников.

При этом для отдельных особо значимых проектов по разработке перспективных отечественных решений в области ИТ максимальный размер грантов составит до 6 млрд руб. на три года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

Также в министерстве планируют изменить процедуру конкурсного отбора: сначала ИТ-компании будут проходить публичную защиту проектов перед грантовым комитетом и экспертами, и уже затем перспективные проекты перейдут к подготовке формальной части заявки - в этом им помогут сотрудники фондов. " По обратной связи мы видим, что многим творческим командам сложно прорваться через формальные требования в конкурсной документации", - пояснил Паршин.

Ранее стало известно, что Минцифры предлагает направить 14 млрд рублей из Резервного фонда на поддержку компаний IT-отрасли в условиях санкций. Средства в виде грантов будут распределять фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково") и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).