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Минцифры и Минфин работают над вопросом налоговых льгот для цифровых медиа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает приравнять цифровые медиа к IT-компаниям и обеспечить им налоговые льготы и снижение страховых взносов; этот вопрос прорабатывается с Минфином, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Минцифры сейчас совместно с Минфином прорабатывает возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего связанных с освобождением от налога на прибыль и второе - связанных с пониженным тарифом страховых взносов", - сказал Шадаев на Российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития".

"В общем, мы предлагаем цифровые медиа полностью приравнять к IT-компаниям, которые у нас сейчас этими льготами уже пользуются. И нам кажется, что в текущий момент это может создать дополнительную мотивацию для развития медиа для того, чтобы в условиях сокращения объема рекламы коллеги могли продолжать эффективно выполнять свою функцию", - добавил он.

По его словам, "роль медиа, особенно цифровых, конечно, в текущий момент ещё более стала значимой".

"Мы все это чувствуем и понимаем, мы понимаем, какая развернулась большая информационная война между различными СМИ. И конечно, в этой ситуации правительство должно сделать все, чтобы поддержать развитие цифровых медиа", - сказал глава Минцифры.

Меры по поддержке IT-отраслей

15 марта президиум правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций одобрил перечень мер поддержки IT-отраслей.

В него, в частности, вошли: предоставление аккредитованным IT-организациям льготных кредитов по ставке не более 3% на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов; установление для них ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% сроком до 31 декабря 2024 г.; грантовая поддержка перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий.

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Также в план вошла мера по установлению налоговых льгот и преференции для аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения (размещения) рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций, а также доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных IT-решений.

Аккредитованные IT-компании также могут быть освобождены от выездных налоговых проверок (за исключением назначения выездных налоговых проверок по согласованию с вышестоящим налоговым органом), от валютного контроля и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до 3 лет. Еще одна мера - консолидация и стимулирование закупок критически важных отечественных IT-разработок, проводимых госорганами или отдельными видами юрлиц, а также упрощение порядка проведения таких закупок.

Действующий с 2021 года первый пакет мер (известный как "налоговый маневр") устанавливает для российских IT-компаний ставку по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую ставку в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты; пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Льготы применяются в отношении организаций, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации ПО составляет не менее 90%, численность сотрудников - не менее 7 человек.

Минцифры Минфин
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