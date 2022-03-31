Минцифры предложило бизнесу поддержать "белых хакеров" деньгами

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минцифры предложило профессиональному сообществу обсудить возможность финансовой поддержки проведения тестов на наличие уязвимостей в информационных системах.

Речь идет о прямой финансовой поддержке "так называемых пентестов (анализ системы на наличие уязвимостей) и Bug Bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей)", говорится в сообщении ведомства.

В рамках оперативного штаба по обеспечению информационной безопасности крупным компаниям предлагается протестировать технологию и механику внедрения данных инициатив. "Министерство готово софинансировать пилотные проекты", - указывается в сообщении.

Минцифры подчеркивает, что всецело поддерживает фактический переход к реальному тестированию и выявлению уязвимостей.

Кроме того, министерство вместе с компаниями, работающими на рынке информационной безопасности, готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в этой сфере, которые смогут заменить ушедшие с рынка.

"Понимая важность отрасли информационной безопасности, министерство предлагает распространить меры поддержки на компании в сфере ИБ и добавить ОКВЭД 74.90.9 (деятельность в области защиты информации) в перечень видов деятельности, на которые будут распространяться льготы. Это позволит сотрудникам ИБ-компаний и самим компаниям в полной мере пользоваться всеми мерами поддержки, ранее представленными Минцифры", - говорится в сообщении.