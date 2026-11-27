Структура Левана Назарова приобрела 21,97% МКПАО "Циан"

Еще 21,41% приобрел "Атон"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Компания ООО "Технологии недвижимости" Левана Назарова приобрела 21,97% МКПАО "Циан", сообщил сам "Циан".

Новым владельцем еще 21,41% МКПАО стала инвестиционная группа "Атон холдинг".

"Из акционерного капитала МКПАО "Циан" полностью вышли структуры Дмитрия Крюкова (32,99%), Дмитрия Демина (7,16%) и Максима Мельникова (6,24%)", - сказано в пресс-релизе.

Доли новых акционеров указаны без учета пакета акций МКПАО, принадлежащих Cian Investments Limited и зарегистрированных под программу мотивации. С учетом этого условия доля структур Назарова и "Атона" - 24,93% и 24,28% соответственно, без учета - 21,97% и 21,41%.

В сообщениях на ленте раскрытия указаны две даты - 18/19 ноября (дата наступления основания для прекращения распоряжения/приобретения акций) и 26 ноября (дата наступления существенного факта).

ООО "Технологии недвижимости" учреждено 12 ноября. Назаров является руководителем и бенефициаром компании.

Ранее об интересе к консолидации от 50% до 100% "Циана" заявляла группа "Т-Технологии". 6 ноября она сообщила, что направила на согласование в ЦБ, а 24 ноября - и в "Циан" добровольную оферту на выкуп бумаг компании по цене 993,05 рубля за штуку.