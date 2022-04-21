Кабмин поручил к июню создать российский магазин приложений

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ должно до 1 июня обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств, говорится в перечне поручений правительства по итогам выступления премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.

Комментируя эту тему во время отчета в Госдуме, Мишустин говорил, что иностранные платформы - App Store и Google Play - могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения. Он обратился к российским разработчикам с призывом создать отечественную экосистему.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что маркетплейс с отечественными приложениями будет создан на платформе Android - в силу ее большей открытости, гибкости и так далее.

Претендуют на создание российского магазина приложений "Сбер", "Яндекс" и VK в качестве замены App Store и Google Play, писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным источников издания, "Сбер" ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore.

Вторым вариантом может стать закрывшийся в 2020 году магазин приложений "Яндекс.Store". По словам источников газеты, "Яндекс" рассматривает его перезапуск. Принять участие в разработке отечественного магазина приложений может и VK, полагают источники "Коммерсанта". В самом VK газете подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, планирует запустить его в мае.

В марте разработку магазина приложений под названием NashStore анонсировала АНО "Цифровые платформы" (основана в 2014 году бывшим директором по проектной деятельности Института развития интернета Арсением Щельциным).

Кроме того, Минцифры также рассматривает вариант запуска магазина мобильных приложений на базе платформы для программных продуктов с открытым кодом (Open Source).