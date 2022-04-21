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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации на Украине

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в четверг признал компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, выразившегося в отказе удалять недостоверную информацию о спецоперации РФ на Украине.

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"Признать Google LLC виновной в совершении административного правонарушения. Компании назначен штраф в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья.

Ожидается, что в четверг суд рассмотрит еще один подобный протокол в отношении Google.

По данным суда, к административной ответственности Google привлечена из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, в том числе, фейки о количестве погибших, а также экстремистские высказывания в адрес россиян и руководства РФ.

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