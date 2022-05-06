Softline изучает варианты структуры собственности из-за российской специфики

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Поставщик IT-решений Softline изучает варианты по корректировке активов и структуры владения компании из-за существенных различий в вопросе операционной деятельности в РФ и других странах, говорится в сообщении.

Softline работает по всему миру, включая Россию.

"Российский и международный бизнесы сейчас существенно различаются в операционной деятельности, приоритетах и стратегии по выходу на новые рынки. В результате этого Softline изучает альтернативные варианты для изменения структуры владения и конфигурации активов с целью обеспечения оптимальной стоимости компании для всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

Компания в очередной раз отметила, что на сегодняшний день рыночная стоимость компании из-за геополитической ситуации не соответствует ее реальной стоимости.

В течение марта компания проводила перестановки в руководстве. Так, Сергей Черноволенко ушел с поста CEO Softline Holding и занял должность операционного директора. Вместо него компанию возглавил Рой Хардинг, экс-руководитель Softline International (эту должность с 1 апреля возглавил Эрве Тесслер). Помимо этого, компания ввела должность генерального директора в российском филиале Softline - этот пост занял коммерческий директор компании Владимир Лавров.