РКН предложил ввести уголовное наказание за торговлю утекшими персональными данными

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за торговлю утекшими персональными данными россиян, заявил замруководителя ведомства Милош Вагнер.

"Предложили бы проработать меры по увеличению ответственности, вплоть до введения уголовной ответственности для тех, кто организует такую незаконную торговлю, незаконный доступ к утекшим персональным данным. Нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки. Только так, на наш взгляд, можно предотвратить этот вал мошенничества с нашими персональными данными", - заявил Вагнер в четверг на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

По его словам, "основная трагедия этих утечек в том, что, как только данные появились в общем доступе и (стали) доступны неограниченному кругу лиц, предотвратить их распространение практически невозможно без жестких мер".

"Сегодня административная ответственность направлена на, по сути, изначально добропорядочных игроков - операторов, у которых эти данные стащили. В этой части мы, конечно, поддерживаем те инициативы, которые звучат, - об увеличении ответственности, штрафы за то, что оператор не уберег данные своих клиентов. Надо лишь определить понятные всем, в том числе и нам, механизмы привлечения к ответственности, доказывания события правонарушения", - сказал Вагнер.

Но даже после привлечения к ответственности данные остаются в теневом обороте (в даркнете), констатировал замглавы РКН. "И даже если удается доказать неправомерный доступ к этим данным, размер наказания для таких лиц фактически такой же, как и за любую другую, даже случайную незаконную персональных данных. Речь идет о штрафе не больше 100 тыс. руб.", - посетовал замглавы РКН.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал эту идею "вполне разумной".

"Тема очень острая, больная, поскольку утечки данных создают проблемы. Очевидно, что нужно ужесточение ответственности и расширение круга лиц, которые эту ответственность должны нести", - сказал Хинштейн.

По его мнению, эту ответственность должны нести не только те, кто допустил утечки персональных данных, но и те, кто осуществляет незаконный оборот персональных данных, и, возможно, те, кто пользуется этими данными, заведомо осознавая их противоправный характер.

Вместе с тем Хинштейн отметил, что это не предмет обсуждаемого проекта закона, что комитет готов активно в этом направлении работать.

Ранее директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Бенгин сообщил, что рассматривается введение оборотных штрафов за утечку персональных данных до 1% от годового оборота. Также Минцифры рассматривает вариант введения ответственности за несообщение об утечках персональных данных. В настоящее время максимальный штраф за повторное правонарушение составляет 500 тыс. руб.