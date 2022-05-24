Госдума приняла закон о штрафе за незаконный сбор персональных данных при покупках

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон об административной ответственности за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с его отказом предоставить персональные данные.

Исключения составляют случаи, когда предоставление персональных данных является обязательным или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем.

Штраф за отказ составит для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в апреле был принят базовый закон, направленный на защиту потребителей от необоснованного сбора персональных данных со стороны продавцов и поставщиков услуг.

"Был установлен запрет принуждать потребителей к предоставлению персональных данных, когда действующее законодательство этого не требует", - сказал Володин.

Кроме того, в законе "О защите прав потребителей" был закреплен перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя. К таким условиям отнесены, например, оказание дополнительных услуг за плату без согласия потребителя, ограничение права выбора способа и формы оплаты.