Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Госдума приняла закон о штрафе за незаконный сбор персональных данных при покупках

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон об административной ответственности за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с его отказом предоставить персональные данные.

Исключения составляют случаи, когда предоставление персональных данных является обязательным или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем.

Штраф за отказ составит для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

DigitalРКН предложил ввести уголовное наказание за торговлю утекшими персональными даннымиЧитать подробнее

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в апреле был принят базовый закон, направленный на защиту потребителей от необоснованного сбора персональных данных со стороны продавцов и поставщиков услуг.

"Был установлен запрет принуждать потребителей к предоставлению персональных данных, когда действующее законодательство этого не требует", - сказал Володин.

Кроме того, в законе "О защите прав потребителей" был закреплен перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя. К таким условиям отнесены, например, оказание дополнительных услуг за плату без согласия потребителя, ограничение права выбора способа и формы оплаты.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума денонсировала соглашение о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ

Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года

Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил о давлении на союзников Москвы

Глава Минобороны РФ заявил о давлении на союзников Москвы

Владельцы ТЦ смогут досрочно расторгать договоры с уходящими с рынка ритейлерами

Пожар в торговом центре в Кемерове

МЧС обжаловало приговор пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

МЧС обжаловало приговор пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

РФ внесла в список террористов замкомандира украинского батальона "Айдар"

Песков заявил, что в Кремле встревожены преследованием Додона в Молдавии

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск автомобилей в начале июня

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск автомобилей в начале июня
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки впервые с середины апреля 2020 г. COVID-19 заболели менее 4 тыс. человек

В РФ за сутки впервые с середины апреля 2020 г. COVID-19 заболели менее 4 тыс. человек

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов