Производитель полупроводников Broadcom ведет переговоры о покупке VMware

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, ведет активные переговоры о покупке разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware Inc., сообщили информированные источники The Wall Street Journal.

По их данным, компании близки к заключению итогового соглашения и могут в скором времени объявить о сделке.

Рыночная оценка VMware составляет порядка $40 млрд, в то время как Broadcom - около $222 млрд.

VMware занимает сильные позиции на рынке технологий гибридного облака, предусматривающих использование по крайней мере одного частного и одного публичного облака, которые вместе предоставляют гибкое сочетание сервисов облачных вычислений.

Ранее 81% акций VMware принадлежали производителю ПК Dell Technologies Inc. Однако в ноябре прошлого года Dell завершила процесс выделения доли, оцениваемой на тот момент в $52 млрд.